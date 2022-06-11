Что произошло за день: суббота, 11 июня

В Запорожской и Херсонской областях начали выдавать российские паспорта, Путин подписал законы о предельных сроках исполнения решений ЕСПЧ

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Запорожской и Херсонской областях начали выдавать российские паспорта. Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.

- В ДНР заявили о подготовке суда над гражданином Южной Кореи. В МИД ДНР уточнили, что процесс над воевавшим на стороне вооруженных сил Украины будет проходить на его родине.

- Американская компания Axiom Space заплатила "Роскосмосу" в рублях за полет астронавта Марка Ванде Хая. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что оплата была проведена с задержкой, но средства пришли в полном объеме.

- Президент РФ Владимир Путин подписал законы о неисполнении решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта. Вплоть до 1 января 2023 года Генпрокуратура РФ может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 15 марта. Выплаты будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках.

- На подконтрольной РФ части Запорожской области создан госфонд зерна. Глава временной администрации региона Евгений Балицкий заявил, что под управление взяты Акимовский, Молочанский, Токмакский, Пологовский элеваторы, из бюджета запрошены 7,5 млрд рублей на 500 тысяч тонн, вопрос согласовывается.

- Путин подписал закон о запрете судимым за тяжкие преступления работать в такси и на общественном транспорте. Инициатива касается, в том числе, трудовых договоров с гражданами стран - членов ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии). Если сотрудник не предоставит работодателю справку об отсутствии судимости, договор с ним подлежит прекращению. Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года.

- Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 18 июня.

- "Клуб-Отель" Александра Говора стал владельцем российского бизнеса McDonald's. Смена собственности была зарегистрирована в ЕГРЮЛ 10 июня.

- Путин подписал закон о денонсации соглашения о гарантиях пенсионных прав граждан СНГ. В сопроводительных документах отмечается, что соглашение устарело и Россия ведет работу по заключению новых двухсторонних договоров и соглашений по пенсионному обеспечению с партнерами по СНГ.

- Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в финал турнира в Нидерландах. Она победила свою соотечественницу Веронику Кудерметову в матче 1/2 финала турнира категории WTA-250 в Хертонгенбосе.