В Херсонской области выдали первые паспорта граждан РФ

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Несколько десятков жителей Херсонской области, подконтрольной РФ, получили в субботу первые паспорта граждан РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе военно-гражданской администрации региона.

"Сегодня состоялась выдача первых паспортов в Херсоне людям, которые первыми сдали документы на гражданство РФ. Для нас это радостное событие", - сказал собеседник агентства.

Всего паспорта получили 25 человек. Выдача документов приурочена ко дню России.

Как сообщалось, принятие в гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей происходит по упрощенной схеме по указу президента РФ Владимира Путина. Жителей регионов освободили от уплаты пошлины.

21 февраля Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.