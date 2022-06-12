Эрдоган обсудит с Путиным и Зеленским коридоры для украинского зерна

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести переговоры с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским о вывозе зерна из Украины, сообщает в воскресенье Anadolu.

"Президент Эрдоган сообщил, что на следующей неделе проведет переговоры с Путиным и Зеленским по вопросу "зернового коридора", - пишет агентство.

Ранее на этой неделе Турцию посетил глава МИД РФ Сергей Лавров. На переговорах он обсуждал, в частности, вопрос об украинском зерне.