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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Байден рассказал о плане США по вывозу украинского зерна

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - США намерены строить зернохранилища в Польше на границе с Украиной, чтобы облегчить вывоз украинского зерна в Европу по железной дороге, заявил во вторник американский президент Джо Байден.

"Мы собираемся строить временные зернохранилища, на границе с Украиной: в Польше", - сказал он в ходе выступления, которое транслировал во вторник Белый дом.

Байден отметил, что этот план в случае реализации позволит вывозить зерно с Украины в Европу, а оттуда - в другие части света. Он сообщил, что в настоящее время "плотно работает с европейскими партнерами для высвобождения 20 млн тонн пшеницы с Украины на мировые рынки".

Президент США признал также, что этот план "потребует времени" на реализацию.

Джо Байден США Украина Польша
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