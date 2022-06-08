Турция назвала реалистичным план создания "зернового коридора" в Черном море

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Турция считает выполнимым план ООН по созданию механизма для вывоза из Украины зерна, заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу, который в среду провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Анкара считает план ООН по созданию механизма продовольственного коридора разумным и выполнимым", - приводит агентство "Анадолу" слова Чавушоглу на итоговой пресс-конференции. Он отметил, что обсуждается создание механизма с участием ООН, России, Украины и Турции.

"Если есть продукция, которую мировые страны импортируют и из Украины, и из РФ, мы должны сообща открыть путь для поставок", - добавил министр.

Чавушоглу, помимо этого, указал на то, что также важно согласовать вопросы безопасности судоходства в Черном море.

Также он считает, что "заявления последних дней дают основания для надежды на возвращение к переговорному процессу между РФ и Украиной". По словам Чавушоглу, "в настоящее время сформировалась более позитивная атмосфера для возобновления переговорной процесса (между РФ и Украиной), нежели еще несколько недель назад".

Накануне министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры с участием Турции по проблеме вывоза из Украины зерна движутся в правильном направлении.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что по информации его источников, РФ и Турция добились предварительного соглашения, которое должно обеспечить безопасное возобновление поставок украинского зерна через порт Одессы.

"Турция и Россия достигли предварительного соглашения с целью восстановить поставки украинской сельскохозяйственной продукции через ключевой черноморский порт, однако Киев по-прежнему настроен скептически в отношении предложенной сделки", - отмечает Bloomberg.

По данным источников, реализация российско-турецкого плана под эгидой ООН позволит убрать мины из прибрежных вод в районе Одессы и гарантировать безопасную отправку судов с зерном из Черного моря в Средиземное море. В частности, Турция предложила помощь в разминировании морской акватории и сопровождении судов с экспортируемым зерном.