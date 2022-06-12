Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:43

Четыре человека пострадали при взрыве в Мелитополе

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Четыре человека, по уточненным данным, пострадали в результате взрыва возле здания управления МВД в Мелитополе, сообщили журналистам в военно-гражданской администрации Запорожской области.

"Пострадали четыре человека. Одна из них - девушка - получила серьезные травмы, она госпитализирована. Остальным оказали медицинскую помощь и отпустили домой", - говорится в сообщении.

В администрации не исключили, что речь идет о теракте.

Ранее сообщалось о двух пострадавших.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.

Мелитополь - второй по численности населения город в Запорожье и самый крупный на подконтрольной РФ части области. Он стал временной столицей региона.

Украина Мелитополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Союз Меланшона немного опережает партию Макрона в первом туре выборов во Франции

Эрдоган обсудит с Путиным и Зеленским коридоры для украинского зерна

Эрдоган обсудит с Путиным и Зеленским коридоры для украинского зерна

Президент Финляндии заявил, что нежелание Турции принимать страну в НАТО его удивило

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе "Калибрами" по складу с оружием из США и Европы

Лукашенко отметил экономическую политику России как успешную

Лукашенко отметил экономическую политику России как успешную

Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 июня

Китай предупредил, что его армия готова бороться за Тайвань

Китай предупредил, что его армия готова бороться за Тайвань

Байден назвал рост цен на бензин в США побочным эффектом помощи Украине

ЕК к концу будущей недели объявит заключение по кандидатуре Украины на вступление в ЕС

Военная операция на Украине

В ДНР заявили о подготовке суда над гражданином Южной Кореи