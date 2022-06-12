Четыре человека пострадали при взрыве в Мелитополе

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Четыре человека, по уточненным данным, пострадали в результате взрыва возле здания управления МВД в Мелитополе, сообщили журналистам в военно-гражданской администрации Запорожской области.

"Пострадали четыре человека. Одна из них - девушка - получила серьезные травмы, она госпитализирована. Остальным оказали медицинскую помощь и отпустили домой", - говорится в сообщении.

В администрации не исключили, что речь идет о теракте.

Ранее сообщалось о двух пострадавших.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.