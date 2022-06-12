Четыре человека пострадали при взрыве в Мелитополе
Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Четыре человека, по уточненным данным, пострадали в результате взрыва возле здания управления МВД в Мелитополе, сообщили журналистам в военно-гражданской администрации Запорожской области.
"Пострадали четыре человека. Одна из них - девушка - получила серьезные травмы, она госпитализирована. Остальным оказали медицинскую помощь и отпустили домой", - говорится в сообщении.
В администрации не исключили, что речь идет о теракте.
Ранее сообщалось о двух пострадавших.
В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.
Мелитополь - второй по численности населения город в Запорожье и самый крупный на подконтрольной РФ части области. Он стал временной столицей региона.