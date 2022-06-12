В Мелитополе у здания городского управления МВД произошел взрыв

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Взрывное устройство сработало в воскресенье в Мелитополе возле здания городского управления МВД, сообщил член главного совета временной военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Взрывное устройство было помещено в мусорный бак возле здания городского управления МВД. Тяжелое ранение получила проходившая молодая девушка. Она доставлена в больницу. Также в спину ранен мелитополец", - написал он в своем телеграм-канале.

Рогов охарактеризовал случившееся как теракт.

Как добавил чиновник, "по предварительным данным, мощность взрывного устройства эквивалентно 700-800 граммам в тротиловом эквиваленте".