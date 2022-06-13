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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Лукашенко отметил необходимость расширить функции КГБ

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости расширить функции Комитета государственной безопасности страны.

Слова Лукашенко на совещании в понедельник с госсекретарем Совбеза, главами администрации президента и руководителем КГБ приводит пресс-служба главы государства.

"В последнее время активизировался комитет. И мы заметили, что нам надо не какие-то там легкие изменения Комитета госбезопасности, но к традиционным мероприятиям, которые они проводят, традиционным функциям, задачам, которые они решают, нам надо в соответствии со временем добавлять какие-то другие функции", - заявил Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба главы государства.

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Президент также обратил внимание на необходимость усиливать существующие функции спецслужб - разведку, контрразведку, защиту конституционного строя, антитеррористическую деятельность. Их Лукашенко назвал "хлебом спецслужб".

"Естественно, надо усиливать деятельность некоторых направлений. Где-то, возможно, создавать и новые, - отметил глава государства. - Особенно в силу той информационной безопасности, которая должна быть в стране, и той гибридной войны, которая развернута не только против Беларуси. Она по всему миру уже существует".

Белоруссия КГБ Александр Лукашенко
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