Лукашенко потребовал не допустить в Белоруссии повторения украинских событий

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия, не сделав выводов из событий 2020 года, может повторить опыт Украины, заявил президент Александр Лукашенко.

"Если мы не сделаем выводы из того, что произошло в 2020 году и после, мы сделаем крупный шаг к украинским событиям. Но нам будет труднее, чем Украине", - сказал Лукашенко в пятницу на совещании в Минске. Его слова приводит близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого".

Он также призвал "зачистить" общество" от политически ангажированных людей в некоммерческих организациях.

"Завлекли людей внешне вроде бы благородными идеями, которые в нужный момент приобрели политический окрас. Мы это видели в 2020 году. И они, движимые стремлением помогать нуждающимся, беречь природу, защищать братьев наших меньших, оказались заложниками ангажированных Западом деструктивных сил. Оказывается, эти НКО, общества защиты собачек, кошек, животных никогда никого и не защищали. И не собирались защищать", - заявил Лукашенко, которого цитирует президентская пресс-служба.

"Под этой модной вывеской нам подбрасывали (а мы радовались) политически ангажированных людей. Руководителям платили немало, они туда собирали (тоже понемножку платили) знаете, каких людей. Которые были обществом выброшены на обочину, притом справедливо выброшены. И вот они выплеснулись в первых рядах в 2020 году", - сказал Лукашенко.

По его мнению, это произошло из-за попустительства властей. "Возникли вот такие маленькие островки в нашем обществе, которые абсорбировали к себе все, против чего мы должны были бороться. И получили. Благо сейчас процесс пошел жестко. Я хотел бы, чтобы власть понимала, что общество должно быть зачищено от этих негодяев", - заявил президент.

Массовые протесты в Белоруссии в 2020 году

В августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых был объявлен Лукашенко, в Белоруссии несколько месяцев шли массовые акции протеста против фальсификации итогов голосования. Силовики жестко подавляли протесты, сотни сторонников оппозиции оказались в тюрьмах.

По данным агентства БЕЛТа, Лукашенко на совещании также потребовал от правоохранительных органов жестко реагировать на попытки нажиться на введенных против республики западных санкциях.

"Я внимательно анализирую процессы, которые происходят в нашем обществе. Есть определенные сложности в связи с санкциями: нарушена логистика, еще что-то. И этим хотят воспользоваться и воспользовались уже очень многие наши белорусы. Может быть, это и хорошо. Где-то подставить плечо государству, где-то занять нишу, которая освободилась. В общем, встроиться в новую логистику: кому-то запчасти, кому-то лекарство, кому-то еще что-то предлагают поставить. Но при этом я хочу, чтобы все понимали, что нажиться, нагреть руки и набить карман под ситуацию не получится", - сказал Лукашенко.

"Взяточничество, неуплата налогов и прочие преступления будут пресекаться на корню. Если только мы сойдем с этого пути, мы пойдем ровно транзитом по пути братской нам Украины. Поэтому давайте будем работать и жить вот так: соборно, толокой. Использовать наше "вече", чтобы принимать решения и слышать, слушать наших людей. Особенно тех, кто обеспечивает нам продовольственную безопасность, одевают нас, производят все то, что мы умеем и не умеем делать", - заявил Лукашенко.

"Все должны пойти работать, упираться и напрягаться для того, чтобы сохранить мир и спокойствие на этом островке. Это уже островок - Беларусь. Вы что не замечаете этого? Вокруг все полыхает: где-то идет горячая война, а где-то пока часть гибридной войны, связанная со СМИ, экономикой и так далее. Все полыхает вокруг. Нам покоя не дадут, а мы должны упереться и выстоять", - сказал президент Белоруссии.