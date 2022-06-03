Лукашенко не исключил принудительного возвращения в Белоруссию оппозиционеров

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что в будущем покинувших страну оппозиционеров, которых КГБ считает причастными к терроризму, вернут на родину принудительно с помощью спецопераций. Он сказал об этом журналистам в Минске, передает БелТА.

Он упомянул спецоперацию по вывозу с Украины застрявших там белорусских дальнобойщиков. Тогда журналисты его спросили, возможны ли аналогичные спецоперации для возвращения в Белоруссию тех, кого КГБ внес в список причастных к террористической деятельности.

"Сейчас, наверное, не к месту, если уж абсолютно честно. Придет время - посмотрим, - ответил Лукашенко. - Никто им не простит того, что они творят с нашей страной и с нашими людьми. Я им этого простить не могу".

Ранее в Следственном комитете Белоруссии заявили, что в стране могут начать конфисковывать имущество покинувших страну белорусских оппозиционеров и о заочном производстве уголовных дел, когда будет принят соотствующий закон.

В мае 2021 года один из основателей телеграм-каналов NEXTA Роман Протасевич был задержан в Минске после того, как самолет Ryanair, на котором он с подругой Софьей Сапегой летел из Афин в Вильнюс. Минские диспетчеры сообщили пилотам Ryanair, что на борту бомба, и посоветовали им сесть в Минске. Самолет сопровождал белорусский истребитель. После посадки на борт прошли белорусские силовики и задержали Протасевича и Сапегу. Гродненский суд недавно приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы по делу о ведении телеграм-канала с персональными данными белорусских милиционеров.