В ДНР сообщили о воздушном ударе по рынку в Донецке

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - По меньшей мере двое мирных жителей погибли в результате удара по рынку в тыловом районе Донецка в понедельник, сообщили в правительстве Донецкой народной республики.

"В результате обстрела Майского рынка в Буденновском районе Донецка погибли два человека: мать и ребенок", - говорится в сообщении, распространенном официальным телеграм-каналом правительства ДНР.

Накануне сообщалось об одном погибшем в результате обстрела Кировского района Донецка.