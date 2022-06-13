Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

В ДНР сообщили о воздушном ударе по рынку в Донецке

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - По меньшей мере двое мирных жителей погибли в результате удара по рынку в тыловом районе Донецка в понедельник, сообщили в правительстве Донецкой народной республики.

"В результате обстрела Майского рынка в Буденновском районе Донецка погибли два человека: мать и ребенок", - говорится в сообщении, распространенном официальным телеграм-каналом правительства ДНР.

Накануне сообщалось об одном погибшем в результате обстрела Кировского района Донецка.

Хроника 24 февраля – 13 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
ДНР Донецк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лукашенко заявил, что экономические связи Белоруссии и РФ должны укрепляться

Лукашенко заявил, что экономические связи Белоруссии и РФ должны укрепляться
Военная операция на Украине

В ДНР заявили о фактической блокаде Северодонецка

Запорожская область с июля вводит налоги для бизнеса

Что случилось этой ночью: понедельник, 13 июня

Финляндия не вступит в НАТО без Швеции

Финляндия не вступит в НАТО без Швеции

Генсек ЛАГ заявил о давлении Запада на арабские страны по ситуации на Украине

Чехия во время председательства в ЕС будет акцентировать внимание на Украине

Чехия во время председательства в ЕС будет акцентировать внимание на Украине

Партия Макрона с преимуществом менее 0,1% победила в первом туре выборов в парламент

Союз Меланшона немного опережает партию Макрона в первом туре выборов во Франции

Союз Меланшона немного опережает партию Макрона в первом туре выборов во Франции

Четыре человека пострадали при взрыве в Мелитополе