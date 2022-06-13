Число жертв обстрела в Донецке возросло до трех человек

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - До трех увеличилось число жертв обстрела тылового района Донецка, сообщает в понедельник штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

"В результате обстрела ВФУ в Буденновском районе Донецка, на территории Майского рынка, число жертв возросло до 7 человек: 3 погибли и 4 получили ранения", - говорится в сообщении, распространенном штабом.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела рынка в Буденновском районе Донецка погибли двое мирных жителей, среди них ребенок.