Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Число жертв обстрела в Донецке возросло до трех человек

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - До трех увеличилось число жертв обстрела тылового района Донецка, сообщает в понедельник штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

"В результате обстрела ВФУ в Буденновском районе Донецка, на территории Майского рынка, число жертв возросло до 7 человек: 3 погибли и 4 получили ранения", - говорится в сообщении, распространенном штабом.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела рынка в Буденновском районе Донецка погибли двое мирных жителей, среди них ребенок.

Хроника 24 февраля – 13 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
ДНР Донецк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о воздушном ударе по рынку в Донецке

Лукашенко заявил, что экономические связи Белоруссии и РФ должны укрепляться

Лукашенко заявил, что экономические связи Белоруссии и РФ должны укрепляться
Военная операция на Украине

В ДНР заявили о фактической блокаде Северодонецка

Запорожская область с июля вводит налоги для бизнеса

Что случилось этой ночью: понедельник, 13 июня

Финляндия не вступит в НАТО без Швеции

Финляндия не вступит в НАТО без Швеции

Генсек ЛАГ заявил о давлении Запада на арабские страны по ситуации на Украине

Чехия во время председательства в ЕС будет акцентировать внимание на Украине

Чехия во время председательства в ЕС будет акцентировать внимание на Украине

Партия Макрона с преимуществом менее 0,1% победила в первом туре выборов в парламент

Союз Меланшона немного опережает партию Макрона в первом туре выборов во Франции

Союз Меланшона немного опережает партию Макрона в первом туре выборов во Франции