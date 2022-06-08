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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:01

В Донецке сообщили о троих пострадавших в результате обстрела центра города

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Трое мирных жителей пострадали в результате обстрела центра Донецка в среду днем, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"Буквально несколько минут назад обстрелу подвергся самый центр города Донецка (...). Имеем информацию о троих пострадавших", - сказал Кулемзин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

В своих соцсетях он уточнил, что "количество раненых увеличилось до трёх человек: две женщины, одна из них - беременная, и ребёнок". Ребенок получил контузию.

По данным совместного центра контроля и координации режима прекращения огня ДНР, огонь по городу велся с применением артиллерийских систем западного образца калибром 155 мм.

Хроника 24 февраля – 08 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия ДНР Донецк Алексей Кулемзин
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