Грузовой корабль Cargo Dragon отправится к МКС не раньше 11 июля

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль компании SpaceX Cargo Dragon отправится к Международной космической станции (МКС) не ранее 11 июля из-за необходимости замены неисправных деталей в двигательной системе, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"NASA и SpaceX теперь планируют осуществить запуск миссии CRS-25 по доставке провизии на МКС не ранее 11 июля", - говорится в сообщении на сайте NASA.

Ранее запуск "грузовика" к станции с научными экспериментами, припасами и оборудованием для действующего экипажа станции планировали осуществить 10 июня.

Однако 7 июня специалисты NASA и SpaceX приняли решение отменить запуск корабля к станции из-за повышенной концентрации паров монометилгидразина в изолированной области системы двигателей малой тяги Draco, обнаруженной во время загрузки топлива и окислителя в баки космического корабля.

Согласно заявлению, опубликованном на сайте управления, инженеры SpaceX выгрузили топливо из области, где была обнаружена повышенная концентрация химического вещества, после чего обследовали двигательную систему для поиска причины ее возникновения. В ходе проверки они установили, что источник проблемы - разъём впускного клапана двигателя малой тяги Draco.

Теперь, по информации американского космического ведомства, специалистам предстоит заменить неисправные детали на новые.

Запуск корабля планируется осуществить с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с пускового комплекса 39А космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

С октября 2012 года по август 2021 года компания SpaceX осуществила 24 пуска грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем по снабжению МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в Атлантике.

В настоящее время на МКС продолжают работу российские космонавты Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев, а также прибывшие 28 апреля на корабле Crew Dragon-4 астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и астронавт ESA, итальянка Саманта Кристофоретти.