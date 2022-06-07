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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:42

Запуск корабля Cargo Dragon к МКС отменен из-за проблем с двигательной системой

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Запуск грузового космического корабля компании SpaceX Cargo Dragon к Международной космической станции (МКС) отменен из-за проблем с двигателями малой тяги, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"NASA и SpaceX отменяют запуск миссии по доставке грузов на Международную космическую станцию CRS-25 с помощью ракеты Falcon 9", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте NASA.

По данным космического ведомства, во время загрузки топлива в баки космического корабля Dragon специалисты обнаружили повышенную концентрацию паров монометилгидразина в изолированной области системы двигателей малой тяги Draco. Инженеры приняли решение выгрузить топливо, чтобы проинспектировать область и определить причину высокой концентрации химического вещества.

"Как только точный источник и причина высоких показателей будут определены, команда специалистов NASA и SpaceX назначит и объявит новую дату запуска", - подчеркивается в сообщении.

Ранее управление планировало отправить "грузовик" к МКС 10 июня.

По плану, корабль должен отправить на станцию научные эксперименты, припасы и оборудование для действующего экипажа.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем по снабжению МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в Атлантике.

В настоящее время на МКС продолжают работу российские космонавты Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев, а также прибывшие 28 апреля на корабле Crew Dragon-4 астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и астронавт ESA, итальянка Саманта Кристофоретти.

МКС Cargo Dragon SpaceX NASA
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