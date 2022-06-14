Премьер Финляндии заявила, что ситуация с вступлением в НАТО может "застыть на месте"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Финляндии Санна Марин во вторник заявила, что существует риск того, что ситуация со вступлением ее страны в НАТО надолго застынет в нынешнем виде.

"Я думаю, что очень важно продвинуться вперед на данном этапе. Если мы не урегулируем эти вопросы до (саммита НАТО - ИФ) Мадрида, то ситуация может застыть на месте", - приводят европейские СМИ слова Марин.

"Мы не знаем, на сколько по времени это может растянуться, но ситуация может быть заморожена на некоторое время", - добавила она.

Премьер Финляндии добавила, что Хельсинки всерьез воспринимают обеспокоенности Анкары и ведет с ней обсуждение проблем. "Но я думаю, что пытаться найти решения должна и сама Турция", - сказала она.

Саммит стран-членов НАТО в Мадриде пройдет 28-30 июня.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая.

В настоящее время рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО блокирует Турция. У Анкары есть ряд претензий к этим скандинавским странам: в частности, она обвиняет их в поддержке курдских группировок, которые в Турции считаются террористическими.