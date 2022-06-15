В НАТО не могут назвать точной даты решения вопроса о членстве Швеции и Финляндии

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Партнеры по НАТО постараются решить вопрос о членстве Швеции и Финляндии как можно быстрее, но точная дата вступления этих стран пока неизвестна, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы стараемся решить вопрос как можно быстрее, чтобы Швеция и Финляндия стали членами НАТО в кратчайшие сроки, но, когда именно это произойдет, я сказать не могу", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в преддверии Североатлантического совета на уровне министров обороны.

Во вторник премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о риске, что ситуация со вступлением ее страны в НАТО надолго застынет в нынешнем виде.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая, однако Турция блокирует рассмотрение этих заявок. У Анкары есть ряд претензий к этим скандинавским странам: в частности, она обвиняет их в поддержке курдских группировок, которые в Турции считаются террористическими.