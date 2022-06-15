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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:31

Осужденному в Белоруссии россиянину Дудникову ужесточили режим заключения

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Осужденному в Белоруссии россиянину Егору Дудникову ужесточили режим заключения, сообщили в не зарегистрированном в Белоруссии правозащитном центре "Весна" в среду.

"Судья Павел Картинин постановил изменить Егору режим с усиленного на тюремный на три года", - проинформировали правозащитники.

В бобруйской колонии Дудников пробыл три месяца, в мае его поместили в помещение камерного типа.

В декабре 2021 года Минский городской суд приговорил Дудникова к 11 годам лишения свободы. Россиянину вменяли в вину разжигание розни (ч.3 ст. 130 УК) и призывы нанести вред национальной безопасности Белоруссии (ч.3 ст. 361 УК) за озвучивание роликов для белорусской оппозиции и ведение телеграм-канала "Отряды гражданской самообороны Беларуси", который власти признали экстремистским.

Дудников жил в Минске и занимался озвучиванием мультфильмов и рекламных роликов. Его задержали 5 мая 2021 года, и с тех пор он находился в СИЗО КГБ Белоруссии. Суд над ним начался 20 декабря и проходил в закрытом режиме.

Егор Дудников
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