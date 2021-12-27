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Россиянин Дудников приговорен к 11 годам колонии в Белоруссии

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Минский городской суд приговорил 21-летнего гражданина России Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы за озвучивание роликов для белорусской оппозиции и ведение телеграм-канала "Отряды гражданской самообороны Беларуси", который власти признали террористическим.

Именно такой срок просил для него прокурор.

Дудникову вменяют разжигание розни (ч.3 ст. 130 УК) и призывы нанести вред национальной безопасности Белоруссии (ч.3 ст. 361 УК), сообщил правозащитный центр "Весна".

Дудников жил в Минске и занимался озвучиванием мультфильмов и рекламных роликов. Его задержали 5 мая, и с тех пор он находился в СИЗО КГБ Белоруссии. Суд над ним начался 20 декабря и проходил в закрытом режиме.

Минский городской суд Минск Белоруссия Весна Егор Дудников КГБ

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