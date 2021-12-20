В Минске начался закрытый суд над 21-летним россиянином

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Минский городской суд начал рассматривать уголовное дело 21-летнего россиянина Егора Дудникова, процесс будет закрытым, сообщил правозащитный центр "Весна". В "Весне" Дудникова считают политзаключенным.

Провести процесс в закрытом режиме попросил представитель прокуратуры, сославшись на необходимость защитить эксперта и исключить распространение экстремистской продукции.

Дудников был задержан в мае по обвинению в организации или подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч.1. ст. 342 УК Белоруссии), ему вменяли озвучивание видеороликов для оппозиционного телеграм-канала. Сейчас ему вменили разжигание вражды (ч. 3 ст. 130 УК) и призывы к причинению вреда нацбезопасности Белоруссии (ч. 3 ст. 361). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Россиянин был задержан 5 мая и подвергнут побоям и издевательствам при задержании, напомнили в "Весне", ссылаясь на слова адвоката Дудникова. С тех пор он находится в СИЗО КГБ. Российское посольство в начале июня получило разрешение на консульский доступ к нему.

До задержания Дудников жил в Минске около года и занимался озвучкой мультфильмов, игр и рекламных роликов.