В ФРГ увидели политическую подоплеку в сокращении прокачки газа по "Северному потоку"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек назвал политическим решение РФ сократить прокачку газа по газопроводу "Северный поток".

"У меня впечатление, что то, что произошло вчера, является политическим, а не технически мотивированным решением", - сказал Хабек в среду журналистам в Берлине, добавив, что понять, какое влияние на рынок окажет этот шаг, сразу не получится, и нужно подождать.

Между тем германское Федеральное сетевое агентство пока не подтверждает спада уровня прокачки российского газа в Германию по "Северному потоку".

"Газовое обеспечение в Германии стабильно. Безопасность обеспечена. Потоки газа по "Северному потоку 2" составляют 59,1% от технической мощности и в настоящее время не падают. Причинно-следственной связи между отсутствующим с российской стороны газовым компрессором и большим сокращением поставок в настоящее время мы подтвердить не можем", - сказано в отчете регулятора за среду.

Накануне "Газпром" сообщил, что из-за несвоевременного проведения ремонтных работ Siemens прокачка газа по "Северному потоку" упадет на 40%. "В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на КС "Портовая" может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата", - говорилось в сообщении.

"Поставки газа в газопровод "Северный поток" в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)", - информировала российская компания.

Хабек между тем заявил, что техобслуживание агрегатов Siemens, о которых идет речь, "не подпадает под санкции".