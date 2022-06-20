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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:51

Министр экономики ФРГ заявил о вынужденной экономии газа в Германии

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек признал, что ситуация с запасами газа в Германии на зимний период остается серьезной, призвал к экономии газа и расширению использования угля для обеспечения работы электростанций.

"Не буду ходить вокруг да около: нынешняя ситуация является напряженной и серьезной", - заявил он в интервью телеканалу ZDF.

Хабек отметил: "Всегда было ясно, что мы находимся в большой зависимости от газа (...) Поэтому меры, которые мы предпринимаем, постепенные действия, являются правильными".

Запасы газа к зиме должны составлять не менее 90%, сказал министр, отметив, что на сегодня газохранилища в стране заполнены на 57%. По его словам, это "не так уж плохо для сезона, но кое-чего еще не хватает, и мы должны получить недостающее за лето" при помощи "закупок и бережливости".

Министр, представляющий партию "зеленых", выступающих против использования ископаемого топлива, в качестве выхода из ситуации предложил всемерно сокращать использование газа и "снова подключить к сети угольные электростанции".

"Я сейчас стараюсь держаться подальше от партийной программы и делать то, что необходимо сделать для обеспечения безопасности поставок в Германии", - подчеркнул он.

Хабек признал, что предыдущие планы активного использования АЭС сложно реализовать.

"Да, три оставшиеся атомные электростанции работают, и, если бы вы хотели, чтобы они работали дольше, вам пришлось бы заказывать топливо для них. Они были бы доступны в середине, конце следующего года. Так что это не помогло бы нам нынешней зимой", - пояснил он.

"Необходимо отметить, что Россия по-прежнему сокращает поставки газа в Европу, в том числе для того, чтобы поднять цену", - сказал Хабек, добавив, что Германия готовилась к такому сценарию.

Сокращение "Газпромом" поставок по "Северному потоку 1", как сообщалось, вызвано задержкой с ремонтом компрессорных турбин Siemens Energy.

Германия Газпром
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