Турция осталась недовольна доводами Швеции и Финляндии по НАТО

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Доводы, представленные турецкой стороне Швецией и Финляндией относительно их членства в НАТО, далеки от ожиданий Анкары, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Документы, отправленные Турции Швецией и Финляндией по их заявкам на членство в НАТО, очень далеки от наших ожиданий", - приводит "Анадолу" его слова.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. В настоящее время рассмотрение этих заявок блокирует Турция. У Анкары есть претензии к этим странам: в частности, она обвиняет их в поддержке террористов.