Состоялись переговоры представителей Турции, Финляндии и Швеции о членстве в НАТО

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - По приглашению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе высокие должностные лица этой организации встретились в понедельник с представителями Турции, Финляндии и Швеции.

"Я приветствую состоявшуюся сегодня конструктивную встречу, посвященную историческим заявкам Финляндии и Швеции на вступление в НАТО", - приводит пресс-служба альянса слова Столтенберга в своем коммюнике.

"Вступление Финляндии и Швеции в НАТО сделает Североатлантический союз сильнее, а всю евроатлантическую зону - более безопасной. У Турции есть законные опасения по поводу терроризма, на которые нам необходимо отреагировать. Так что мы продолжим наши переговоры о заявках Финляндии и Швеции на членство в НАТО, и я надеюсь найти путь вперед как можно скорее", - заявил генсек альянса.

В коммюнике НАТО отмечается, что данные переговоры последовали за серией встреч в последние недели, "призванных решить проблемы безопасности Турции и добиться прогресса в рассмотрении заявок Финляндии и Швеции" на членство в альянсе.

"Обсуждения продолжатся в ближайшие дни", - сообщили в Брюсселе.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО еще 18 мая, но их рассмотрение блокирует Турция. У Анкары есть ряд претензий к этим скандинавским странам: в частности, она обвиняет их в поддержке курдских группировок, которые в Турции считаются террористическими.