Минобороны РФ сообщило о уничтожении бронетехники ВСУ вертолетами Ка-52

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Ударные вертолеты Ка-52 нанесли авиаудары по пункту управления и бронетехнике ВСУ, заявили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевых вылетов летчики разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 армейской авиации Западного военного округа выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. Авиационные удары наносили с дистанции более 5 километров", - сообщили в министерстве.

По его данным, в результате были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника ВСУ.

На кадрах, опубликованных министерством, показана подготовка к полету вертолета, нанесение ударов.

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