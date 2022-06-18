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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

Минобороны РФ сообщило о уничтожении бронетехники ВСУ вертолетами Ка-52

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Ударные вертолеты Ка-52 нанесли авиаудары по пункту управления и бронетехнике ВСУ, заявили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевых вылетов летчики разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 армейской авиации Западного военного округа выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. Авиационные удары наносили с дистанции более 5 километров", - сообщили в министерстве.

По его данным, в результате были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника ВСУ.

На кадрах, опубликованных министерством, показана подготовка к полету вертолета, нанесение ударов.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет армии Украины вооружение, в том числе тяжелое.

Хроника 24 февраля – 18 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина ВСУ Ка-52 Минобороны РФ
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