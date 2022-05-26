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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:54

Верховный суд РФ отложил на конец июня иск о признании отряда "Азов" террористическим

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд России перенес на 29 июня рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании украинского военизированного националистического объединения "Азов" террористической организацией и запрете ее деятельности в РФ, передает корреспондент "Интерфакса" в четверг.

Как передаёт корреспондент, судебное заседание отложено на 10:00 29 июня.

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Ранее "Интерфаксу" сообщили в суде, заседание будет проходить в закрытом от слушателей режиме.

Генпрокуратура в середине мая обратилась в Верховный суд с административным иском о признании украинского военизированного националистического объединения "Азов" (другие используемые наименования: батальон "Азов", полк "Азов") террористической организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации.

Сейчас Следственный комитет России расследует ряд уголовных дел в отношении участников отряда "Азов", обвиняемых в причастности к убийству мирных граждан Донбасса.

ВС РФ Азов Украина
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