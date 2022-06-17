ЕК рекомендовала дать Молдавии и Грузии статус кандидата на вступление в ЕС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия приняла решение рекомендовать предоставление Молдавии и Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.

Окончательное решение о предоставлении этого статуса должны одобрить все 27 государств-членов ЕС.

В случае с Грузией, как сообщило агентство со ссылкой на ЕК, Тбилиси прежде должен выполнить ряд условий.

Ранее в пятницу стало известно, что Еврокомиссия приняла решение рекомендовать предоставить Украине статус государства-кандидата на вступление в Евросоюз.