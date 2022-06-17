ЕК рекомендовала сделать Украину и Молдавию кандидатами на вступление в ЕС. Обобщение

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) представила в пятницу в Брюсселе заключения по заявкам на членство в ЕС Украины, Молдавии и Грузии.

"Сегодняшние заключения основаны на оценке комиссии в свете трех наборов критериев для вступления в ЕС, согласованных Европейским советом: политические критерии, экономические критерии и способность страны взять на себя обязательства членства в Евросоюзе в рамках совокупности его принципов, правил и норм", - сообщила Еврокомиссия в коммюнике.

Заключения учитывают успехи Украины, Молдавии и Грузии в выполнении обязательств по соглашениям об ассоциации, включая углубленные и всеобъемлющие зоны свободной торговли.

"Основываясь на мнении Еврокомиссии, государства-члены ЕС теперь должны будут единогласно принять решение о следующих шагах", - говорится в коммюнике.

В документе говорится, что заявки Украины, Молдавии и Грузии будут обсуждаться на ближайшем заседании Европейского совета 23-24 июня.

Украина

Еврокомиссия после дебатов членов исполнительной коллегии рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза при условии, что страна проведет ряд необходимых реформ. "Комиссия рекомендует Евросовету предоставить Украине, первое, европейскую перспективу, и второе - статус кандидата. Конечно, это подразумевает понимание, что страна проведет необходимый ряд важных реформ", - заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Еврокомиссии.

Молдавия

Статуса кандидата на вступление в ЕС заслуживает и Молдавия, сообщила председатель Еврокомиссии. "Мы рекомендуем, чтобы совет предоставил Молдавии европейскую перспективу и статус кандидата при том, что страна еще осуществит важные реформы", - объявила фон дер Ляйен.

"Молдавия действительно находится на пути реформ, борьбы против коррупции, на европейском пути впервые со времени своей независимости", - добавила глава ЕК, признав, что стране нужно пройти большой путь: "Ее экономика, особенно ее государственная администрация требуют больших улучшений".

Грузия

Что касается Грузии, в Еврокомиссии сочли, что стране до предоставления статуса кандидата в ЕС необходимо провести ряд реформ, и лишь затем станет возможным вернуться к рассмотрению ее заявки. "Заявка у Грузии сильная... Но для успеха стране нужно сейчас сплотиться политически, чтобы определить общую линию по структурным реформам в направлении ЕС", - сказала фон дер Ляйен.

"Мы рекомендуем предоставить стране европейскую перспективу и вернуться к рассмотрению того, как Грузия выполняет условия, перед предоставлением статуса кандидата", - объяснила глава ЕК.

По оценке постпреда РФ при ООН Василия Небензи, ЕС стал недружественным по отношению к России союзом, и планы подключения к нему новых государств, в том числе, Украины, противоречат российским интересам. "С учетом очевидной враждебности ЕС в его нынешнем виде по отношению к России, его несамостоятельности и подчиненности США и НАТО нам ничего не остается, кроме как пересмотреть базовые подходы к развитию отношений с этим объединением. Мы теперь вынуждены, как минимум, настороженно подходить ко всем проектам, включающим ЕС, в том числе, на площадке ООН", - заявил Небензя на заседании Совета Безопасности по взаимодействию ООН с региональными организациями.

"Это же относится и к планам расширения ЕС: подключение к этому недружественному для нас союзу новых государств, включая Украину, в новых условиях более не отвечает российским интересам", - сказал Небензя.