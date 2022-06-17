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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:19

Украина не примет Евровидение в 2023 году

Украина не примет Евровидение в 2023 году
Фото: Pavlo Conchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Украина в 2023 году не сможет принять Евровидение, решили организаторы.

Рассматривается вопрос проведения конкурса в Великобритании.

"После победы на конкурсе песни Евровидение в мае EBU изучало варианты проведения конкурса в следующем году с украинской общественной телекомпанией (...) После объективного анализа референтная группа с глубоким сожалением пришла к выводу, что, учитывая текущие обстоятельства, гарантии безопасности, необходимые вещателю для проведения, организации конкурса песни в соответствии с правилами, не могут быть выполнены", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте конкурса.

Победителем международного песенного конкурса в 2022 году стала украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania.

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Евровидение Украина
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