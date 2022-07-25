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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:26

"Евровидение-2023" решили провести в Великобритании

"Евровидение-2023" решили провести в Великобритании
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Великобритании, а не на Украине, сообщили организаторы.

"Европейский вещательный союз (EBU) и BBC подтверждают, что конкурс песни "Евровидение-2023" будет проходить в Великобритании", - говорится в сообщении на сайте конкурса.

При этом уточняется, что Украина автоматически выйдет в гранд-финал конкурса вместе с "большой пятеркой" (страны, внесшие наибольший вклад в создание конкурса), которые, согласно регламенту, всегда попадают в финал без участия в полуфиналах. Также организаторы намерены внедрить "украинские элементы" в предстоящее шоу.

Город, в котором пройдет конкурс, будет определен позже.

Ранее организаторы сообщили, что из-за ситуации на Украине принято решение не проводить там конкурс. Решение о переносе было принято "по соображениям безопасности". Рассматривался вариант проведения песенного конкурса в Великобритании.

Победителем "Евровидения"-2022 в Турине (Италия) стала группа из Украины Kalush Orchestra с композицией Stefania. Второе место занял представитель Великобритании Сэм Райдер с песней Space man, в финале он набрал 466 баллов. Россия в этом году от участия в конкурсе была отстранена из-за ситуации на Украине.

"Евровидение" проходит с 1956 года. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия.

Великобритания Украина Евровидение
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