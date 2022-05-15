Украинская группа Kalush Orchestra выиграла "Евровидение"

Фото: Daniele Venturelli/Daniele Venturelli / WireImage

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Победителем международного песенного конкурса "Евровидение" стала группа из Украины Kalush Orchestra с композицией Stefania, финал конкурса прошёл в субботу в Турине.

Согласно голосованию жюри и зрителей, представители Украины набрали 631 балл в финале конкурса.

Второе место занял представитель Великобритании Сэм Райдер с песней "Space man", в финале он набрал 466 баллов. Третье место заняла исполнительница из Испании Шанель с песней "SloMo" c 459 баллами.

По итогам голосования специального жюри конкурса, первое место досталось исполнителю из Великобритании, на втором месте была певица из Швеции. Третье место жюри отдало исполнительнице из Испании. Результаты голосования жюри суммируются с голосованием зрителей.

В прошлый раз Украина побеждала в 2016 году.

Ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза "Евровидение" в этом году прошел в Турине. Италия получила право на проведение конкурса благодаря победе группы Maneskin с песней Zitti e buoni в прошлом году.

Россия в этом году от участия в конкурсе отстранена из-за ситуации на Украине.

"Евровидение" проходит, начиная с 1956 года, и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией до 600 млн зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия.