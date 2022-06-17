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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:19

Зеленский анонсировал введение визового режима Украины с РФ с 1 июля

Зеленский анонсировал введение визового режима Украины с РФ с 1 июля
Здание посольства РФ в Киеве
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Украина вводит визовый режим для граждан РФ, сообщил президент Владимир Зеленский.

"В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства предложил кабинету министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины", - написал Зеленский в пятницу в своем телеграм-канале.

"И сегодня кабинет министров должен принять важное постановление "О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством РФ о безвизовых поездках граждан Украины и РФ и применения некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией", - заявил президент.

"Согласно запланированному решению кабинета министров, с 1 июля 2022 года Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ", - добавил Зеленский.

Украина Владимир Зеленский
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