Зеленский ввел безвизовый режим для иностранцев, желающих оборонять Украину

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении временного безвизового режима для иностранцев, желающих вступить в "Интернациональный легион обороны Украины" с 1 марта 2022 года.

Соответствующий указ от 28 февраля 2022 года был опубликован на сайте президента.

Согласно документу, данный указ будет действовать "на период военного положения".

Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны в ответ на это ввели санкции против России.