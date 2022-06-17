В Думе заявили, что РФ не будет вводить визы для украинцев в качестве ответной меры

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Москва не планирует вводить визы для граждан Украины, сообщил "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Решение Украины о визовом режиме в отношении граждан РФ - это провокация. Мы не будем этим заниматься", - сказал Слуцкий "Интерфаксу".

На уточняющий вопрос, будет ли Москва вводить визы для украинцев, Слуцкий сказал: "А зачем? У нас там масса родственников на Украине, людей, которые рассчитывают на нашу помощь. Представьте, что мы будем заниматься тем же самым", - отметил Слуцкий.

Ранее в пятницу украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина вводит визовый режим для граждан РФ.

"В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства предложил кабинету министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины", - написал Зеленский в пятницу в своем телеграм-канале.

"И сегодня кабинет министров должен принять важное постановление "О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством РФ о безвизовых поездках граждан Украины и РФ и применения некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией", - заявил президент.

"Согласно запланированному решению кабинета министров, с 1 июля 2022 года Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ", - добавил Зеленский.

Позже в пятницу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем телеграм-канале: "Правительство во исполнение поручения президента Украины только что приняло решение о прекращении действия соглашения с РФ о безвизовом режиме".

По его словам, с 1 июля 2022 года россияне не смогут попасть на Украину без получения визы.