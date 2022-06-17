Лукашенко предостерег Украину от попыток ударов по российским городам

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с предостережением к украинским властям, заявив о недопустимости попыток нанести удары по российским городам.

"Украинцы, Зеленский просят оружие дальнобойное для того, чтобы ударить по городам России: Курск, Ростов, Орел, Белгород - соседние города. Но, я как-то публично сказал, ни в коем случае этого делать нельзя. Потому что Россия уже применит нового уровня оружие. И применит по Киеву, по тем, кто принимает эти решения", - заявил Лукашенко в пятницу во время поездки в Бобруйск. Его слова передает госагентство БелТА.

Лукашенко отметил, что Россия пока использует обычные вооружения. Однако у России, напомнил белорусский президент, достаточно и другого оружия. "Поэтому они еще немножко побаиваются. Но не от них зависит - зависит все от того, насколько американцы будут их подталкивать к этой войне", - предположил он.

"Вчера Байден заявил, что будут перечислять каждый месяц Украине по полтора миллиарда долларов. Для чего? Для войны. Поэтому это только начало", - заявил Лукашенко.

Он выразил уверенность, что причина активных действий сильных мира на Украине - "переделить мир". "Американцы чувствуют, что проигрывают, а проигрывать не хотят, потому что это их богатство. Хочется быть сверху и управлять всем миром", - отметил президент.