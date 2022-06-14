США в ближайшие месяцы намерены ежемесячно выделять Украине $1,5 млрд

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Власти Соединенных Штатов намерены направлять Украине около $1,5 млрд в месяц на поддержание работы правительства, заявил первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган.

"Мы уже выделили $1 млрд на эти цели через различные механизмы, мы намерены направлять еще около $1,5 млрд ежемесячно в течение 4-5 месяцев", - сказал он на семинаре в вашингтонском научно-исследовательском Центре имени Вудро Вильсона.

Чиновник отметил, что прямая поддержка украинских властей является "одним из приоритетов" администрации президента Джо Байдена.

Он сказал, что США должны учитывать "среднесрочную и долгосрочную перспективы", а сейчас усилия США должны быть направлены на обеспечение работы правительства Украины.

Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают массированные поставки Украине оружия и боеприпасов. Советник главы офиса украинского президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что Киев хотел бы получить от Запада 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО).

При этом американские чиновники, как бывшие, так и действующие, предупреждают о необходимости установления контроля над использованием Киевом помощи, предоставляемой Соединенными Штатами, пишет издание The Wall Street Journal.

В статье, озаглавленной "Официальные представители предупреждают о потенциальном мошенничестве с помощью, предоставляемой Украине", говорится: "С учетом того, что США ежедневно направляют Украине военную помощь на сумму около $130 млн, а также экономическую и иную помощь, нынешние и бывшие американские представители предупреждают, что, необходимо делать больше, чтобы убедиться, что оружие и деньги не были перенаправлены, украдены или использованы не по назначению".

Издание отмечает, что Вашингтон с января выделил на поддержку Украины $54 млрд, что больше, чем "любой другой стране, включая помощь, направленную в Афганистан в разгар военного вмешательства США".