Байден объявил о передаче Украине систем HIMARS

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Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине: он включает в себя, в частности реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

"Сегодня я объявляю о крупном новом пакете военной помощи, чтобы оказать своевременную и очень нужную поддержку украинской армии, - говорится в заявлении на сайте Белого дома. - Это новый пакет даст украинцам новые возможности и современное вооружение, в частности - системы HIMARS и боеприпасы для них".

Других подробностей в заявлении президента не приводится.

Ранее американские СМИ сообщали со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США, что стоимость нового пакета помощи оценивается в $700 млн. По данным журналистов, новый пакет помощи Украине будет включать в себя боеприпасы для HIMARS, способные вести огонь на расстояние примерно 80 км.

Кроме того, новый пакет помощи, как сообщал собеседник журналистов, будет включать радары воздушного наблюдения, противотанковые ракеты Javelin, противотанковое оружие, артиллерийские снаряды, вертолеты, тактические транспортные средства и запасные части.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил 1 июня, что США верят обещаниям Украины, что она не будет использовать поставляемые Вашингтоном системы вооружений для атак территории России.