Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:25

Байден объявил о передаче Украине систем HIMARS

Байден объявил о передаче Украине систем HIMARS
Фото: Getty Images

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине: он включает в себя, в частности реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

"Сегодня я объявляю о крупном новом пакете военной помощи, чтобы оказать своевременную и очень нужную поддержку украинской армии, - говорится в заявлении на сайте Белого дома. - Это новый пакет даст украинцам новые возможности и современное вооружение, в частности - системы HIMARS и боеприпасы для них".

Других подробностей в заявлении президента не приводится.

Ранее американские СМИ сообщали со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США, что стоимость нового пакета помощи оценивается в $700 млн. По данным журналистов, новый пакет помощи Украине будет включать в себя боеприпасы для HIMARS, способные вести огонь на расстояние примерно 80 км.

Кроме того, новый пакет помощи, как сообщал собеседник журналистов, будет включать радары воздушного наблюдения, противотанковые ракеты Javelin, противотанковое оружие, артиллерийские снаряды, вертолеты, тактические транспортные средства и запасные части.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил 1 июня, что США верят обещаниям Украины, что она не будет использовать поставляемые Вашингтоном системы вооружений для атак территории России.

Хроника 24 февраля – 01 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
HIMARS США Джо Байден Javelin Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Программы расписок следуют в депо. Обзор

Программы расписок следуют в депо. Обзор

Комитет по CDS признал "событие неуплаты" по евробондам РФ из-за процентов на $1,9 млн

Минэкономразвития оценило спад ВВП России в апреле в 3%

Глава JPMorgan Джейми Даймон готовит банк к урагану в мировой экономике

Выпуск легковых автомобилей в России в апреле рухнул почти в семь раз

Безработица в РФ в апреле обновила исторический минимум

Безработица в РФ в апреле обновила исторический минимум

Инвестиции в основной капитал в РФ в I квартале выросли на 12,8%

Росстат зафиксировал нулевую инфляцию с 21 по 27 мая

Алмазы подорожают на 15% в 2022 году из-за сокращения поставок

Алмазы подорожают на 15% в 2022 году из-за сокращения поставок

Азербайджан в 2022 году поставит в Италию до 10 млрд кубометров газа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });