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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

США контактировали с Киевом и Красным Крестом после сообщений о пленных американцах

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - США находятся в контакте с украинской стороной и представителями Международного комитета Красного Креста в связи с сообщениями о попавших в плен на Украине двух американских гражданах, заявил в четверг официальный представитель госдепа Нед Прайс.

"Мы осведомлены о неподтвержденных сообщениях о том, что двое граждан США взяты в плен на Украине", - сказал Прайс.

"Мы тщательно следим за ситуацией. Мы в контакте с украинскими властями, а также с Международным Красным Крестом и семьями двух американцев, которые, по сообщениям, являются пропавшими американскими гражданами", - добавил он.

Прайс отметил, что США пока не обсуждали эту ситуацию с Россией. Однако он указал, что "если мы почувствуем, что такой контакт через посольство в Москве или другим образом будет продуктивным в том, что касается получения дополнительной информации" об этих американцах, то США готовы воспользоваться этой возможностью.

Кроме того, он отметил, что Вашингтон получал сообщения, которые могут указывать на то, что еще один гражданин США пропал на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал министерству обороны РФ вопрос, связанный с пропавшими американцами, участвовавшими в боевых действиях на стороне Украины.

"Нет, мне неизвестно. Возможно, есть в Минобороны какая-то информация, но мне неизвестно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, известно ли что-то в Кремле о попавших в плен гражданах США, а также пропавших без вести.

США Украина
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