Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:27

Токаев заявил, что Казахстан не признает ДНР и ЛНР

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Принцип Казахстана по непризнанию квазигосударств распространяется на Донецкую и Луганскую народные республики, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Современное международное право, - это устав ООН, - но два основных принципа, заложенных в Устав, в современное время пришли во взаимное противоречие друг с другом: это территориальная целостность государств и право нации на самоопределение. Отцы-основатели ООН этот момент в своё время видимо не учли, а возможно и специально внесли как компромисс два принципа, которые сейчас противоречат друг другу", - сказал Токаев, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.

Он отметил: "Конечно же, коль скоро они противоречат друг другу, то есть и непонимание: одни говорят, что территориальная целостность - это святое понятие, святая категория, а другие утверждают, что любые народы, находящиеся в составе того или иного государства - это собственное государство, и они могут отделиться по собственному желанию от него".

В РоссииПутин подписал указы о признании ДНР и ЛНРПутин подписал указы о признании ДНР и ЛНРЧитать подробнее

"Но вообще подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос", - продолжил президент Казахстана.

"По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими на наш взгляд являются Луганск и Донецк. Это откровенный ответ на ваш откровенный вопрос", - подчеркнул Токаев.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Запад в ответ ввел против России масштабные санкции и начал помогать Украине финансами и вооружениями. 28 февраля начались переговоры между представителями России и Украины, однако к настоящему времени они практически заморожены.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев ЛНР ДНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

SpaceX уволила пятерых сотрудников за письмо с критикой Илона Маска

SpaceX уволила пятерых сотрудников за письмо с критикой Илона Маска
Военная операция на Украине

Путин назвал решение об операции на Украине вынужденным, но необходимым

Путин назвал решение об операции на Украине вынужденным, но необходимым
ПМЭФ-2022

Президент России оценил более чем в $400 млрд потери Европы от санкций против РФ

Лукашенко пообещал отреагировать на планы Польши в отношении Западной Украины

Лукашенко пообещал отреагировать на планы Польши в отношении Западной Украины

ЕК рекомендовала сделать Украину и Молдавию кандидатами на вступление в ЕС. Обобщение

Украина отменила безвизовый режим с Россией с 1 июля

Украина отменила безвизовый режим с Россией с 1 июля

Украина не примет Евровидение в 2023 году

Украина не примет Евровидение в 2023 году

ЕК рекомендовала дать Молдавии статус кандидата на вступление в ЕС

Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Британские власти одобрили экстрадицию Джулиана Ассанжа в США

Британские власти одобрили экстрадицию Джулиана Ассанжа в США
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });