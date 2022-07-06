Правительство Казахстана обсудило минимизацию ущерба от приостановки КТК

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел оперативное совещание в связи с приостановкой деятельности Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) по решению суда, сообщила пресс-служба правительства.

Чиновники обсуждали, как минимизировать негативные последствия и потери госбюджета, которые вызовет ограничение экспорта казахстанской нефти. По итогам совещания премьер сформулировал ряд соответствующих поручений, отмечается в пресс-релизе.

КТК по решению от 6 июня Приморского районного суда Новороссийска приостановит деятельность морского терминала на 30 суток для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором. В пресс-службе консорциума отказались назвать конкретные даты.

КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Мощность трубопровода - 67 млн тонн нефти в год.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (24% в управлении "Транснефти", 7% на балансе) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.