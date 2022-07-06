Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:57

Правительство Казахстана обсудило минимизацию ущерба от приостановки КТК

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел оперативное совещание в связи с приостановкой деятельности Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) по решению суда, сообщила пресс-служба правительства.

Чиновники обсуждали, как минимизировать негативные последствия и потери госбюджета, которые вызовет ограничение экспорта казахстанской нефти. По итогам совещания премьер сформулировал ряд соответствующих поручений, отмечается в пресс-релизе.

КТК по решению от 6 июня Приморского районного суда Новороссийска приостановит деятельность морского терминала на 30 суток для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором. В пресс-службе консорциума отказались назвать конкретные даты.

КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Мощность трубопровода - 67 млн тонн нефти в год.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (24% в управлении "Транснефти", 7% на балансе) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

КТК Казахстан Алихан Смаилов Новороссийск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Российские военные уничтожили две американских системы HIMARS на Украине

Британский министр по делам семьи и секретарь при Минтрансе подали в отставку

При взрыве на нефтегазовом месторождении Тенгиз погибли два человека

Умер генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо

Умер генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо

Президент Южной Кореи призвал к быстрому военному ответу в случае провокаций КНДР

Президент Южной Кореи призвал к быстрому военному ответу в случае провокаций КНДР

Что случилось этой ночью: среда, 6 июля

Пентагон намерен использовать аэростаты для слежки за РФ и Китаем

Пентагон намерен использовать аэростаты для слежки за РФ и Китаем

Подозреваемому в стрельбе на параде в пригороде Чикаго предъявлено обвинение

В Венгрии заявили о невозможности отказаться от российской нефти, несмотря на желание

В Венгрии заявили о невозможности отказаться от российской нефти, несмотря на желание

В Великобритании вслед за двумя министрами в отставку подали еще ряд консерваторов

В Великобритании вслед за двумя министрами в отставку подали еще ряд консерваторов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });