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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:24

Российские средства ПВО сбили украинские самолет Су-25 и вертолет Ми-24

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило об уничтожении украинского самолета Су-25 и вертолета Ми-24 российскими средствами ПВО.

"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты: украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Камышеваха и вертолет Ми-24 воздушных сил Украины в районе Архангельского Донецкой народной республики", - сказал официальный представитель министерства Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

По его словам, подразделения ПВО также перехватили четыре баллистические ракеты "Точка-У", восемь беспилотников и 24 ракеты реактивных системы залпового огня "Ураган" в Херсонской, Харьковской и Запорожской областях, а также на территории ДНР и ЛНР.

Конашенков также заявил, что ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по 180 скоплениям военнослужащих и техники, 16 пунктам управления и 32 огневых позициям артиллерии и минометов. В результате ударов, по его словам, уничтожено более 10 танков и бронемашин, три машины РСЗО "Град", девять артиллерийских орудий и 14 специальных автомобилей.

Всего по его словам, в ходе российской военной операции на Украине уничтожено 206 самолетов, 132 вертолета, 1 241 беспилотник, 343 зенитных ракетных комплекса, 3 613 танков и бронемашин, 547 боевых машин РСЗО, 2 032 артиллерийских орудия и миномета, а также 3 687 автомобилей.

Хроника 24 февраля – 18 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Минобороны РФ Су-25 Ми-24
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