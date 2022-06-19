Минобороны РФ сообщило об ударе "Калибрами" по пункту управления украинских войск

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об ударе крылатыми ракетами "Калибр" по пункту управления армии Украины в Днепропетровской области.

"За прошедшие сутки высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в 12:30 нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск "Александрия", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

По его словам, в результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск "Каховка", десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях.

Кроме того, российские военные заявили об ударе морскими ракетами "Калибр" по заводу в Николаеве, где находились поставленные западными странами гаубицы и бронетехника.

"Высокоточными ракетами большой дальности "Калибр" на территории трансформаторного завода в городе Николаев уничтожены десять 155-мм гаубиц М777 и до 20-ти боевых бронированных машин, поставленных Западом киевскому режиму за последние 10 дней", - сказал Конашенков.