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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:27

В ЛНР сообщили о сдаче в плен бойцов "Айдара" в пригороде Северодонецка

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник сообщил о сдаче в плен под Северодонецком бойцов украинского батальона "Айдар".

"В пригороде Северодонецка, в Метелкино подтверждена сдача в плен айдаровцев", - написал Мирошник в телеграм-канале.

По его словам, посёлок Метелкино полностью зачищен от украинских военных.

Кроме того, Мирошник заявил, что союзные силы Народной милиции Луганской народной республики и Вооружённых сил Российской Федерации продвинулись в направлении населённого пункта Золотое на Луганщине и ведут уличные бои в посёлке. "В Золотом, что на Попаснянском направлении, союзные войска продвинулись и сейчас ведут там уличные бои", - написал Мирошник.

Он отметил, что группировка Вооружённых сил Украины в соседнем посёлке Горское "тоже блокирована".

В отношении руководителей и участников батальона в РФ возбуждены уголовные дела: Росфинмониторинг внес заместителя командира "Айдара" Дениса Мурыгу в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Хроника 24 февраля – 19 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Северодонецк ЛНР Айдар
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