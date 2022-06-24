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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Кремль переадресовал в Минобороны вопрос об эвакуации жителей Северодонецка

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил в Минобороны вопрос о возможности эвакуации мирного населения из Северодонецка на территорию Украины.

"Что касается логистики, связанной с продолжением специальной военной операции, это следует спрашивать в министерстве обороны", - сказал Песков в пятницу журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Представителя Кремля также спросили, принимает ли Россия участие в обеспечении безопасности в Херсонской и Запорожской областях Украины на фоне увеличившегося количества совершенных и предотвращенных терактов. "Там есть наши военные, и, конечно, эта террористическая деятельность требует особого внимания. Это - ни что иное как акты терроризма, и, соответственно, к ним можно только так и относиться", - ответил Песков.

Дмитрий Песков Северодонецк Украина
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