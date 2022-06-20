Во временной администрации Запорожской области сообщили о начале уборки зерновых

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Аграрии Мелитопольского района, крупнейшего сельскохозяйственного региона на подконтрольной РФ части Запорожской области, начали уборку зерновых, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе временной администрации области в понедельник.

"В Мелитопольском районе в эти выходные уже стартовала уборка озимой пшеницы. По оценкам фермеров-сельхозпроизводителей, только Мелитопольский район в 2022 году соберет около 2 млн тонн зерновых", - сказали в администрации.

Там уточнили, что уборка озимых зерновых на других территориях начнется до конца недели.

Ранее глава временной администрации региона Евгений Балицкий сообщил "Интерфаксу", что всего в этом сезоне провели посевы от 60 до 80% фермеров, ожидаемый урожай - 4,5 млн тонн злаковых и масличных культур.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.