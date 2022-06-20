Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Во временной администрации Запорожской области сообщили о начале уборки зерновых

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Аграрии Мелитопольского района, крупнейшего сельскохозяйственного региона на подконтрольной РФ части Запорожской области, начали уборку зерновых, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе временной администрации области в понедельник.

"В Мелитопольском районе в эти выходные уже стартовала уборка озимой пшеницы. По оценкам фермеров-сельхозпроизводителей, только Мелитопольский район в 2022 году соберет около 2 млн тонн зерновых", - сказали в администрации.

Там уточнили, что уборка озимых зерновых на других территориях начнется до конца недели.

Ранее глава временной администрации региона Евгений Балицкий сообщил "Интерфаксу", что всего в этом сезоне провели посевы от 60 до 80% фермеров, ожидаемый урожай - 4,5 млн тонн злаковых и масличных культур.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.

Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Послу РФ в Лондоне официально запретили посещать британский парламент

Марин Ле Пен прекратит руководство "Национальным объединением"

Марин Ле Пен прекратит руководство "Национальным объединением"

МИД Литвы объяснил запрет ж/д транзита продукции чермета в Калининград санкциями ЕС

Эстония с 10 июля введет запрет на ввоз санкционных товаров из РФ частными лицами

Эстония с 10 июля введет запрет на ввоз санкционных товаров из РФ частными лицами

В ДНР намерены до конца лета провести первый этап трибунала над украинскими военными

Боррель надеется, что проблема вывоза зерна из Украины будет разрешена при помощи ООН

Боррель надеется, что проблема вывоза зерна из Украины будет разрешена при помощи ООН

Представитель РФ впервые за 10 лет вошел в руководство Международного Красного Креста

Цены на нефть стабилизировались после обвала в пятницу

Цены на нефть стабилизировались после обвала в пятницу

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });