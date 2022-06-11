На подконтрольной РФ части Запорожской области создан госфонд зерна

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Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Государственная зерновая компания создана на подконтрольной РФ части Запорожской области для формирования госфонда зерна, сообщил "Интерфаксу" глава временной администрации региона Евгений Балицкий.

"Мы создали свою зерновую компанию, она государственная. Взяли в управление несколько объектов - Акимовский, Молочанский, Токмакский открытого типа, Пологовский элеваторы. На ВКС обратились к заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину о выделении 7,5 млрд рублей на 500 тысяч тонн. Мы пока еще не получили решение, вопрос на согласовании", - сказал Балицкий.

Планируется, что компания будет закупать зерно у фермеров, а принадлежать оно может РФ.

"Деньги российские, зерно будет российское. Потому что нам все равно, кто выступит покупателем. Главное, чтобы фермер продал и получил деньги. Причем, продал не дешевле 150 долларов за тонну. Эта та цена, которую мы сегодня отстаиваем, она средняя по Краснодару для фуража 3 и 4 класса", - уточнил глава администрации.

По его словам, это решение позволило бы решить сразу три важные задачи. "Первая - даем возможность развития сельскохозяйственного кластера нашей области. Вторая - решение вопроса наступающего продовольственного кризиса. Третья - мы даем мощный посыл, что Россия здесь надолго, если здесь хранит свой зерновой запас на достаточно большую сумму", - сказал Балицкий.

Рассматривается возможность закупки как урожая прошлого года, так и будущего. Остатки прошлогоднего урожая составляют примерно 1 млн тонн. Сбор нового начнется через две недели.

"4,5 млн тонн зерна еще будет разных видов - злаковые, масличные культуры. Урожайность будет высокая. Правда, посеялись от 60 до 80% фермеров", - добавил Балицкий.

Зерно, которое сейчас экспортируется из подконтрольной РФ части Запорожской области, принадлежит фермерам, сообщил Балицкий.

"Если остался (фермер) на земле, он его и продает, кому считает нужным. Даже если уехал, продает по доверенности. Ни одного случая изъятия зерна, продовольственного урожая любых форм собственности у нас не зафиксировано. За этим следим жестко", - сказал он.

По словам Балицкого, к концу апреля остаток урожая зерновых прошлого года составлял почти 1,5 млн тонн, на данный момент он уменьшился примерно до 1 млн тонн. Для экспорта используется автомобильный и железнодорожный транспорт в направлении Крыма.

Балицкий уточнил, что для перевалки используются в основном порты, которые принимают 50-тысячные сухогрузы, - Севастополь, Крым, Феодосия, Кавказ. "Зерно продается в портах или напрямую на Ближний Восток через Турцию", - пояснил собеседник агентства.

Запорожский порт Бердянск и донецкий Мариуполь могут быть использованы для транспортировки, но менее удобны из-за обслуживания небольших сухогрузов, добавил он.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.

Железнодорожное сообщение между Запорожской областью и Крымом возобновилось 7 июня, когда отправился первый за восемь лет поезд с зерном. По словам замглавы временной администрации Андрея Трофимова, составы для грузовых перевозок получены из России.

Железнодорожные перевозки на территориях Херсонской и Запорожских областей осуществляются железнодорожными администрациями этих территорий.