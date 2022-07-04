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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Украинская агрогруппа "Кернел" начала сбор урожая

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Украинская агропромышленная группа "Кернел" сообщила в соцсетях, что начала сбор урожая нынешнего сезона со сбора озимого рапса на полях кластера "Полтава-Юг".

В 2021 году "Кернел" был крупнейшим агрохолдингом Украины с земельным банком в 510 тысяч га, однако в конце апреля его совет директоров принял решение продать 134 тысячи га обрабатываемых полей главному акционеру Андрею Веревскому за $210 млн. Таким образом, текущий земельный банк агрохолдинга составляет 376 тысяч га.

"Кернел" - крупный производитель подсолнечного масла. Помимо этого, холдинг занимается выращиванием и торговлей другой агропродукцией. Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd. является Веревский с долей 41,3%.

Агрохолдинг в 2021 финансовом году (июль 2020 - июнь 2021 года), увеличил чистую прибыль в 4,3 раза по сравнению с 2020 фингодом - до $513 млн, его EBITDA возросла в 2,1 раза - до $929 млн, выручка - на 38%, до $5,65 млрд.

Украина Кернел Андрей Веревский Namsen
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