Байден считает возможным членство Украины в ЕС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в понедельник высказал мнение, что Украина сможет стать членом ЕС, сообщает Bloomberg.

"Вполне вероятно, Украина станет членом ЕС", - приводит агентство слова американского президента.

В то же время он заявил, что пока не планирует визита на Украину.

В конце прошлой недели Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза при условии, что страна проведёт ряд необходимых реформ.

"Комиссия рекомендует Евросовету предоставить Украине, первое - европейскую перспективу, и второе - статус кандидата. Конечно, это подразумевает понимание, что страна проведет необходимый ряд важных реформ", - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен журналистам в пятницу.