В Париже заявили о наличии консенсуса в ЕС по поводу статуса Украины

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Предстоящий 23-24 июня в Брюсселе Европейский совет в значительной мере будет посвящен Украине и рассмотрению заявок о статусе государств-кандидатов на вступление в ЕС, заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон.

"Сегодня у нас была дискуссия, которая позволила продемонстрировать широкий консенсус, я бы даже сказал, полный консенсус по рассмотрению этих досье. И особенно, что касается Украины, возможности признать статус кандидата в кратчайшие сроки", - сообщил высокопоставленный французский чиновник на пресс-конференции во вторник в Люксембурге после заседания Совета ЕС по общим вопросам, который готовил европейский саммит 23-24 июня.

"Это дебаты, которые теперь переходят к главам государств и правительств. Но я считаю, что мы поработали для того, чтобы европейское единство как основополагающий фактор могло снова проявиться, и мы смогли бы пережить по этому поводу позитивный, важный, может быть, исторический момент в конце этой недели", - сказал Бон.

При этом он отметил, что министры подчеркнули: "процесс вступления не означает немедленного вступления". Это "требовательный и долгий процесс".

Бон также сказал, что "теперь есть европейская воля заявить Украине, может и другим, но Украине как символу и конкретному решению: отсчет времени обсуждения европейской интеграции пошел".

Министр-делегат сообщил, что европейские лидеры рассмотрят на саммите заявки на кандидатский статус от трех стран: Украины, Молдавии и Грузии, уточнив, что "каждое из досье рассматривается специфическим образом на условиях", определенных Европейской комиссией (ЕК) и различающихся для каждой страны.

Еврокомиссия представила 17 июня в Брюсселе заключения по заявкам на членство в ЕС Украины, Молдавии и Грузии.

"Сегодняшние заключения основаны на оценке комиссии в свете трех наборов критериев для вступления в ЕС, согласованных Европейским советом: политические критерии, экономические критерии и способность страны взять на себя обязательства членства в Евросоюзе в рамках совокупности его принципов, правил и норм", - сообщила Еврокомиссия в коммюнике.

Заключения учитывают успехи Украины, Молдавии и Грузии в выполнении обязательств по соглашениям об ассоциации, включая углубленные и всеобъемлющие зоны свободной торговли.

В документе говорилось, что заявки Украины, Молдавии и Грузии будут обсуждаться на ближайшем заседании Европейского совета 23-24 июня.

"Комиссия рекомендует Евросовету предоставить Украине, первое, европейскую перспективу, и второе - статус кандидата. Конечно, это подразумевает понимание, что страна проведет необходимый ряд важных реформ", - заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Мы рекомендуем, чтобы совет предоставил Молдавии европейскую перспективу и статус кандидата при том, что страна еще осуществит важные реформы", - также объявила председатель ЕК.

Что касается Грузии, в Еврокомиссии сочли, что стране до предоставления статуса кандидата в ЕС необходимо провести ряд реформ, и лишь затем станет возможным вернуться к рассмотрению ее заявки.