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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Решение по членству Швеции и Финляндии в НАТО не обязательно примут на ближайшем саммите

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Сроки обсуждения возможного вступления Швеции и Финляндии в НАТО не ограничены предстоящим в конце июня саммитом альянса, сообщает "Аль-Арабийя" со ссылкой на советника президента Турции Ибрагима Калына.

"Дискуссии Турции о членстве Финляндии и Швеции в НАТО продолжатся, но саммит альянса на следующей неделе в Мадриде - это не конечный срок для принятия какого-либо решения, заявил в понедельник представитель турецкого президента Ибрагим Калын", - передает телеканал.

Также Калын сказал, что Турция ожидает от Швеции немедленных шагов в отношении деятельности "Рабочей партией Курдистана", которую Анкара считает террористической.

По данным "Аль-Арабийи", в свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал "конструктивными" прошедшие в понедельник переговоры представителей Турции, Швеции и Финляндии в штаб-квартире альянса. Генсек добавил, что переговоры по поводу подачи Финляндией и Швеций заявок на вступление в НАТО продолжатся.

Саммит НАТО запланирован на 29-30 июня.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО еще 18 мая, но их рассмотрение блокирует Турция. У Анкары есть ряд претензий к этим странам: в частности, она обвиняет их в поддержке курдских группировок, которые в Турции считаются террористическими.

Ранее в июне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что предоставленные Стокгольмом и Хельсинки документы с доводами по ситуации вокруг их заявок на вступление в НАТО не соответствуют ожиданиям Анкары.

НАТО Швеция Финляндия Турция
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